خطأ يكتشفه مهندس في مسلسل ما وراء الطبيعة: مستحيل حاجة زي دي تفوت عليا

السبت، 07-11-2020
08:40 ص
خلود عادل
كشف مهندس معماري يدعى هاني عمارة عن خطأ تاريخي وهندسي في مسلسل ما وراء الطبيعة
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ونشر صورة من المسلسل لـ أحمد أمين
وعلق قائلا عبر فيس بوك: غلطة
هندسية في المسلسل المفروض الاحداث سنة 1969 وظاهر في العمارة مواسير صرف
PVC والمواسير دي نوع حديث ما كانتش موجودة وقتها كانوا بيستخدموا المواسير
الزهر ودي كانت اقطارها اكبر ولونها اخضر او بني.
وأضاف: تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير فغالبا دي صرف اجهزة تكييف ودي برضه ما كانتش موجودة وقتها.. انا عارف ان دي غلطة تفوت على ناس كتير بس انا كمهندس معماري ما باعرفش افوتها.