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خطأ كلفه حياته.. مقتل عريس في حفل زفافه برصاص صديقه

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العريس الضحية
الخميس، 31-08-2023 10:35 ص


لقي عريس أردني مصرعه، برصاصة خرجت عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة أحد المعازيم حضر لتهنئته خلال احتفال خصص له، استعداداً لـ"حمام العريس".
وأفادت المعلومات، أن أحد أقارب الشاب "حمزة سطام الفناطسة"، أقام له احتفالاً تحت مسمى "حمام العريس"، وفق العادات والتقاليد الأردنية، ابتهاجاً بدخوله القفص الذهبي، في محافظة معان، جنوب الأردن، لكنه قتل عن طريق الخطأ من صديق مشترك لهم ظن أنه بإحضاره السلاح الناري قد يزيد الاحتفال بهجة.
وتوفي حمزة بعيار ناري عن طريق الخطأ بغير قصد أصابه في منطقة الصدر، حيث تم نقله إلى مستشفى معان الحكومي إلا أنه كان قد وصل متوفًى.

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