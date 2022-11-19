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خطأ فادح.. فيديو صادم للحظة اصطدام طائرة بسيارة إطفاء أثناء إقلاعها

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طائرة
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السبت، 19-11-2022 10:30 ص


لقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام طائرة بسيارة إطفاء خلال الإقلاع في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما.

وقالت شركة "لاتام" إن رحلتها "إل إيه 2213" التي كانت متجهة إلى مدينة خوالياكا في جنوب بيرو "اصطدمت بسيارة إطفاء دخلت الممر إثناء إقلاع الطائرة في مطار خورخي تشافيز الدولي".

وأضافت أنه لم تكن هناك "وفيات بين ركاب الطائرة وعددهم 102 راكب وطاقم الطائرة وعددهم 6 أشخاص".
وقالت شركة "ليما إيربورت بارتنرز" التي تدير مطار خورخي تشافيز الدولي إن رجلي إطفاء كانا في سيارة الإطفاء التي اصطدمت بها الطائرة لقيا حتفهما. كما أكدت السلطات البيروفية مقتل الرجلين.
وقالت شركة الطيران إنه تم نقل كل الركاب وأفراد الطاقم إلى مراكز صحية كإجراء احتزازي.
 

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