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خطأ طبي.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته

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والد مشاري
 
الإثنين، 01-03-2021 02:08 م محمد فضل
فجر والد الفنان الكويتي الشهير مشاري البلام، مفاجأة صدمت الجميع بتصريحه أن نجله "مشاري" توفي عن عمر 48 عاماً بعد ان أخذ لقاح وباء كورونا، في حين أنه كان مصابًا بالفيروس.
 وتسببت تصريحات والد الفنان الراحل، في موجة غضب لدى الرأي العام، معتبرين أن "مشاري" توفى نتيجة خطأ طبي، حيث لا يجوز لمريض الكورونا ان يحصل على اللقاح إلا بعد 6 أشهر من شفائه من هذا المرض حسب منظمة الصحة العالمية.
من جهتها صرجت الدكتورة منى الاحمد وهي استشارية امراض مناعة في لقاء تلفزيوني ان أخذ اللقاح خلال الاصابة بالكورونا لا يعد خطأ طبياً الا انها اشارت ان على كل شخص ان يتأكد انه غير مصاب قبل الخضوع للقاح أما وزارة الصحة الكويتية صرحت انها لم تسجل اي حالة وفاة مرتبطة بتطعيمات كورونا.
 

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