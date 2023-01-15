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خريجة صيدلة.. 5 معلومات لا تعرفها عن منى العمدة التي أثارت ضجة

elaosboa83529
منى العمدة
Native
Teads
الأحد، 15-01-2023 09:23 ص

 

تسببت مقاطع فيديو للإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" عبر فضائية النهار، في حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بغياب المهنية، وعدم الالتزام بأكواد المجلس الأعلى للإعلام.

 

من ناحيتها قررت قناة النهار، في بيان لها، وقف البرنامج والمذيعة، وتحويل طاقم عمل البرنامج والإعلامية للتحقيق، والنظر في أمر البرنامج، إما إعادته أو إلغاءه بالكامل.

 

مقاطع الفيديو وصفت بـ"غير المهنية" و"الخارجة عن قواعد العمل الإعلامي المعمول بها"، بالإضافة إلى التشكيك في مؤهلاتها الدراسية وشهادة الدكتوراة، بالإضافة إلى التساؤل حول إمكانياتها المهنية التي تجعلها مقدمة برامج على قناة فضائية شهيرة.

 

في التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات عن "العمدة"، كالتالي:

 

1- حاصلة على بكالوريوس الصيدلة من جامعة 6 أكتوبر.

 

2- قالت في حوار صحفي، إنه تم تعيينها في قسم الكيمياء بالجامعة، قبل أن تتفرغ للعمل في التلفزيون.

 

3- بدأت كمذيعة في قناة "الحدث اليوم"، قبل أن تنتقل لقناتي المحور والنهار، وقدمت برنامج "كلبش" في قناة "الحدث اليوم" و"أحلى كلام" على "المحور" و"وجهة نظر" في فضائية النهار.

 

4- قدمت تجربة درامية في رمضان الماضي 2022، من خلال مسلسل "بيت الشدة".

 

5- قالت في صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها تعمل: "المنسق العام للجنة الإعلام منظمة الوحدة العربية الأفريقية، ومراقب حقوق الإنسان لدى منظمة الوحدة العربية الأفريقية، ومستشار إعلامي ومسؤل قسم الاقتصاد لدى خليجيون في حب مصر، والمستشار الإعلامي للتعلم الفني بالإتحاد الدولي".

 

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