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خرج من صلاة العشاء ليواجه نهاية مروعة

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الطفل في المسجد
الثلاثاء، 08-09-2020 09:07 م محمد فضل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة حزينة لوفاة طفل بطريقة مروعة فور خروجه من صلاة العشاء، حيث سقط أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل.
وقالت وسائل إعلام، إن "حسن الخاتمة" كانت من نصيب الطفل، محمود سعيد، الذي توفي في حادث سير مروع بعد خروجه من صلاة العشاء، في قرية القراقرة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ونعاه أهل قريته.
وقال السيد محمد، من أهالي قرية القراقرة، إن الطفل محمود سعيد عبد الله جودة، خرج من صلاة العشاء وأثناء سيره بالدراجة انزلق وسقط تحت عجلات سيارة نقل ثقيل على طريق بنها- الزقازيق، وتوفي في الحال، لافتًا في تصريحات لصحيفة الوطن، إلى أن الطفل طالب في الصف الأول الإعدادي ومعروف عنه تردده الدائم على المسجد ومحافظته على جميع الصلوات في جماعة.
وسادت حالة من الحزن بعدما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور للطفل من كاميرا المراقبة الموجودة داخل المسجد ورصدته وهو يؤدي صلاة العشاء، قبل أن يلقى مصرعه بعد دقائق أثناء سيره بدراجته على الطريق.

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