خرج من النعش أثناء الجنازة.. القصة الكاملة لعودة شاب من الموت في الشرقية

روى الطبيب حمدي
سليمان، أخصائي الجراحة العامة، خلال مداخلة هاتفية لقناة " القاهرة
والناس" تفاصيل قصة عودة شاب من الموت بقرية بحر البقر 8 التابعة لمركز
الحسينية في محافظة الشرقية.
وأوضح الطبيب ،
أن ما حدث في قرية بحر البقر ليس مٌعجزة كما يٌطلق البعض ، بل كان من تنظيم
"دجال" أقنع أهل الشاب بأن عليه جن ، وأنه لن يخرج إلا عن طريق عمل
جنازة له حتى يرضى عنه ملك الجان.
وقال ، إن الشاب
مصاب بمس وسحر ، فاحضرت عائلته أحد المشعوذين لعلاجه ، فاقنعهم المشعوذ بضرورة أن
يموت الشاب لأنه قتل ملك الجان ، ويجب أن يتم عمل جنازة له ليرضى عنه " ملك
الجان ، فادعت الأسرة وفاته وبدأوا في نصب صوان العزاء والخيام ووضعوه داخل "
تابوت " من الظهر حتى آذان العشاء.
وأضاف، وأثناء
تواجد أهالي القرية لتقديم واجب العزاء للأسرة ، خرج الشاب من التابوت ما أصاب
الجميع بالذهول ، مٌشيرين إلى أن الأطباء لا يفقهون شيئا ، مٌعتقدين أن أحد
الأطباء هو من قال أن الشاب توفي لتوقف عضلة قلبه.
وأردف، لهذا
السبب خرجت وعدد من الأطباء بالقرية ، بالتصريح أننا لم نكشف على الشاب ولم يحضر
لنا أحد من أهله لرؤيته وأنهم من اتبعوا الدجال بعمل صوان عزاء للشاب لعلاجه.