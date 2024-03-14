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خد الفلوس واختفى.. أمير سعودي يتوعد "شيكابالا".. ما القصة؟

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شيكابالا
الخميس، 14-03-2024 11:38 ص


في تطور مثير للجدل، قام الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بمهاجمة محمود شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية المقامة في المملكة العربية السعودية.
حيث أعرب الأمير السعودي عن استيائه وغضبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث انتقد بشدة تصرفات شيكابالا، مشيراً إلى أن اللاعب لم يكن مسؤولاً بما فيه الكفاية ولم يحترم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقاً بين الطرفين.
وفيما يبدو أن هذا الاتفاق تم تجاوزه من قبل اللاعب، إذ استلم مقدم العقد في بيته بمصر دون أن يحضر إلى المملكة السعودية كما كان متفقاً عليه، وبالرغم من حجز الفنادق والترتيبات اللازمة لحضوره وسبعة مرافقين معه.
وتعد هذه الخطوة من شيكابالا بمثابة خيبة أمل كبيرة للأمير السعودي ولجمهور الرياضة في المملكة، حيث أكد الأمير بن سعد بن عبد العزيز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذا التصرف
تصريحات الأمير على وسائل التواصل الاجتماعي
وعبر حسابه الرسمي على موقع إكس، أوضح الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز أن شيكابالا لم يحضر الدورة كما كان متفقاً عليه، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحمله المسؤولية عن تصرفاته. يُنظم  الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، دورة رمضانية سداسية سنوية تجمع 20 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس اللاعبون في أجواء رمضانية مميزة ويمنح الفريق الفائز جوائز قيمة بالإضافة إلى كأس المركز الأول.

مشاركة شيكابالا في الدورة
كان من المتوقع أن يشارك محمود شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الدورة الرمضانية السداسية بمشاركة نجوم العالم، وقد أعلن الأمير بن سعد بن عبد العزيز عن مشاركته رسمياً في البطولة، إلا أن تخلفه عن الحضور أثار غضب الأمير وجعله يتخذ إجراءات قانونية ضده.


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