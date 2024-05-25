السبت 25 مايو 2024
توقيت مصر 22:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شيماء سيف:" الرجالة أساس النكد في البيت

"خد أمك وروح اخطبها" لافتة إعلان تثير جدلا في المحلة.. وصاحبتها تكشف اللعز

العوضي يكشف مفاجاة عن عودته لـ ياسمين عبدالعزيز

بـ"شرط واحد".. بوتين مستعد لوقف حرب أوكرانيا

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز ويسجل هذا الرقم

تصريح صادم لوزير الخارجية الأمريكي عن وفاة الرئيس الإيراني: الشعب أصبح بوضع أفضل

نصيحة غريبة من بايدن لمن يريد الزواج

لاستعطاف العالم.. الاحتلال يعرض فيديو للحظة أسر 5 مجندات على يد كتائب القسام

الإفتاء: يجوز الإجهاض في هذه الحالة.. وطبيب يرد (فيديو)

ناجية من حادث "معدية أبو غالب" تفجر مفاجأة عن سبب الكارثة

"خد أمك وروح اخطبها" لافتة إعلان تثير جدلا في المحلة.. وصاحبتها تكشف اللعز

BB1mYjGE
اعلان
السبت، 25-05-2024 09:15 ص نسمه عبد الوهاب
جذب إعلان غريب عيون المارة في شوارع مدينة المحلة الكبرى بالغربية، حيث تضمنت اللافتة عبارة "خد أمك وروح اخطبها" مع صورة كارتونية لشاب وفتاة.
الإعلان أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن مغزى هذه العبارة الغريبة.
نور عبد القادر صاحبة الإعلان، كشفت عن السر وراء هذه الحملة الإعلانية المبتكرة، فقالت: "أنا منظمة حفلات زفاف، وهدفي من الحملة هو لفت انتباه الناس إلى خدماتي، وجذب عملاء جدد".

وأضافت"أدرك أن عبارة "خد أمك وروح اخطبها" قد تبدو غريبة ومثيرة للجدل، لكنني أردت أن أكون مختلفة، وأن أقدم إعلانًا غير تقليدي يجذب الأنظار".
وتابعت: "أعتقد أن هذه العبارة تعبر عن روح الدعابة، وتميل إلى الأسلوب الشبابي، وهو ما أهدف إليه من خلال عملي".
وأوضحت منظمة الحفلات أن اللافتة حققت هدفها في إثارة الجدل، وأنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "إحنا شغالين في مجال الويدنج بلانر من ٨ سنين وعملنا خفلات زفاف لبنات كتير أوي من المحلة فإحنا حابين ناس تعرفنا أكتر"، فضلًا عن الأسعار التي لا مثيل لها فمثلًا سعر الكوشة يبدأ من 1200 لـ2500 جنيه.
وتستكمل: "أنا صاحبة الفكرة مع شريكتي إيمان جمال منظمة حفلات أيضًا، وأرسلنا الفكرة إلى شركة إعلان لتصميمها، وظللت أتابع اللافتة حتى خرجت بهذا الشكل."


إقرأ ايضا

Screenshot 2024-05-25 091806

شيماء سيف:" الرجالة أساس النكد في البيت

BB1n0kG6

العوضي يكشف مفاجاة عن عودته لـ ياسمين عبدالعزيز

AA1nEU0m

بـ"شرط واحد".. بوتين مستعد لوقف حرب أوكرانيا