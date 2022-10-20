«خدّرني ونام معايا في العيادة».. القبض على طبيب نساء شهير في مدينة نصر

الخميس، 20-10-2022
11:22 ص
أقدم طبيب نساء شهير على مواقعة إحدى مريضاته دون رضاها تحت تأثير المخدر،
داخل عياته في مدينة نصر
.
وفي الفاصيل، تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيق في واقعة إتهام سيدة
لطبيب أمراض نساء وتوليد شهير لاتهامه بهتك عرض
ها داخل عيادة
ه بمنطقة مدينة نصر
شمال القاهرة.
بلاغ ورد لقسم شرطة ثالث مدينة نصر
بمديرية أمن القاهرة، من سيدة أفادت فيه
تعرضها لحادث إغتصاب وهتك عرض
على يد طبيب نساء وتوليد شهير داخل عيادة
ه الخاصة
بمنطقة مدينة نصر
شمال القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على
طبيب أمراض نساء وتوليد شهير وذلك لاتهامه بهتك عرض
وإغتصاب سيدة داخل عيادة
ه
الخاصة بمنطقة مدينة نصر
.
وقالت السيدة المجني عليها في إتهامها لـ طبيب أمراض النساء والتوليد بأنه
قام بتخديرها داخل عيادة
ه الخاصة أثناء الكشف عليها ثم جردها من ملابسها وتعدى
عليها جنسيا.
وكشفت التحريات أنه فور بلاغ السيدة أنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى
مكان البلاغ بعد استصدار اذن من النيابة العامة وتم ضبط الطبيب وجار التحقيق معه،
بعد ان تم مواجهته بمواقعة السيدة جنسيا بغير رضاها وهتك عرض
ها تحت تأثير المخدر.