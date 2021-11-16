خبير يكشف مفاجأة: طريقة بسيطة جدًا لعلاج العقم عند الرجال

الثلاثاء، 16-11-2021
10:07 ص
كشف أستاذ علم العقاقير السعودي الدكتور جابر القحطاني، عن عدد من الفوائد
والأسرار لغذاء ملكات النحل واصفاً إياه بالغذاء العجيب.
وأوضح عبر مقاله “أسرار غذاء ملكات النحل” المنشور بصحيفة الرياض، أن
الغذاء الملكي
يوجد به جميع العناصر الضرورية للحياة، ولخص فوائده العلاجية في 3
نقاط كالتالي :
1 – لعلاج العقم
عند الرجال يؤخذ مقدار 50 ملجم من الخراريب مباشرة وتوضع فوق اللسان وتترك
للامتصاص، ثم يشرب بعد انتهاء امتصاصه ملء كوب من حليب البقر ويستمر على ذلك لمدة
شهر يومياً، حيث يقوم على تنشيط الغدد الجنسية وعلاج الضعف الجنسي.
2 – لإعادة
الخلايا المقبلة على التلف إلى وضعها الطبيعي يؤخذ 50 ملجم فور استخراجه من
الخراريب ويوضع على اللسان حيث يمتص ببطء، ويكرر ذلك يومياً لمدة أسبوع، وتستخدم
الجرعة نفسها في حالات ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وكذلك في الحالات
العصبية والنفسية وأمراض الشيخوخة وفقر الدم الشيخوخي.
3 – لتسهيل
عملية الأيض في جسم الإناث، يمزج الغذاء الملكي
بنسبة 3 % مع العسل ويؤخذ ملء
ملعقة صغيرة يومياً، حيث تزداد قوة الإنسان ونشاطه ويصبح أكثر تحملاً للإجهاد
ويساعد على وقاية الجسم من الإصابات الجرثومية.