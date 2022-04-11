خبير يكشف عن سنة سنصوم فيه رمضان مرتين

الإثنين، 11-04-2022
12:58 م
كشف خبير الأرصاد الجوية السعودي الدكتور خالد الزعاق
، أن العالم سيصوم شهر
رمضان
المبارك مرتين خلال عام 2030.
وقال الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر، إن العالم سيصوم رمضان
ين
في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية.
وأشار إلى أن ذلك يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، حيث حدث في عامي 1965 و1997،
ومن المنتظر أن يحدث عام 2030، ويتكرر في 2063.
ولفت إلى أنه وفي سنة 1451 هجري يبدأ رمضان
في 5 يناير 2030، وفي عام 1452
هجري يبدأ في 26 ديسمبر 2030، ويعني ذلك أننا سنصوم 36 يوما عام 2030، منها 30
يوما تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452.
وأوضح أن رمضان
يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوما، بينما
تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوما، والفارق بينهما 11 يوما.
كما ذكر "الزعاق" أن الشهر الكريم يطوف على الفصول الأربعة كل 32
عاما مرة واحدة، وفي هذه السنة 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء،
و1457 أوج الخريف، و1466 نصوم في أوج القيظ.
شاهد الفيديو :