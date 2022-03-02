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خبير يحذر من المداومة على هذا الأمر: يسبب العقم لدى الرجال

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الأربعاء، 02-03-2022 09:58 ص

كشف المختص بالتدريب الرياضي السعودي محمد الفوزان التميمي ، مخاطر حمامات السونا والجلوس داخلها لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن الجلوس في حمام السونا يسهم في حرق الدهون والشحوم على الجسم وهذا اعتقاد خاطئ.
وأوضح "التميمي" خلال لقائه في برنامج "ياهلا" المذاع عبر قناة "روتانا خليجية"، إن لفقد كيلو من الجسم لا بد من حرق 7700 سعر حراري، ويجب أن تخرج بعملية تكسير الدهون وهي عملية معقدة عن طريق الزفير (ثاني أكسيد الكربون) من الرئة بنسبة 84%، والباقي يتحول لماء بنسبة 16% عن طريق البول والعرق ولذلك فالعرق هو الآخر ليس له علاقة بإنقاص الوزن.
وحذر من مخاطر الجلوس لفترات طويلة في السونا، موضحًا أن مدة الجلوس في السونا لايفترض أن تزيد على 15 دقيقة ولا تزيد عن مرة في الشهر فقط، لأنه في السونا تنخفض درجة الحرارة في الجسم وتتفتح الأوعية الدموية ويكون جريان الدم بشكل أعلى وينخفض الضغط، لذا لا ينصح بها لمرضى الضغط والقلب والكلى.
كما كشف في الوقت نفسه، أن الجلوس في السونا في فترة زمينة أكثر من ربع ساعة بشكل مداوم يؤدي إلى انخفاض في الحيوانات المنوية لدى الرجال وبالتالي قد يؤدي إلى العقم.
شاهد الفيديو من هنا :
 

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