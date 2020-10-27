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خبير مياه: تصريحات «ترامب» حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

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خبير مياه: تصريحات «ترامب» حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:42 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة أدت لإضعاف الموقف التفاوضي الأثيوبي أمام الاتحاد الأفريقي وأمام الشعب الأثيوبي والعالم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن فرص المناورة في التفاوض من الجانب الأثيوبي بدأت تتقلص بسبب الضغط العالمي.
وأكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، أن قواعد التفاوض بشأن سد النهضة سوف تتغير عن السابق وسيكون هناك دور للمراقبين من أمريكا وأوروبا في المفاوضات.
وأشار إلى أن اجتماع السيسي مع رئيس المجلس السيادي في السودان مهم، متمنيا أن يكون هناك مرونة من جميع الأطراف للتوصل إلى حل.
وأوضح الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، أن أثيوبيا كانت تريد أن تطيل من وقت التفاوض والأزمة، لأن هذا يخدمها في ظل معاناتها من العديد من المشاكل الداخلية.
 

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