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خبير: مصر الأولى في التفاعل عبر السوشيال ميديا

مواقع تواصل
سوشيال
الأربعاء، 16-09-2020 07:29 م أحمد سالم
قال المهندس وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن التفاعل مع أى موضوع على السوشيال ميديا سواء بالإيجاب أو السلب يصبح هذا الأمر ترند.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك 22 مليون حساب يتفاعلون على منصات السوشيال ميديا بمصر من ضمن 37 مليون حساب.

وأوضح أن مصر تحتل المركز الأول على الدول العربية فى التفاعل على السوشيال ميديا، ورقم ثلاثة عالميًا وهذا رغم يفزع وأكد أنه من ضمن الـ 22 مليون حساب، حسابات حقيقية و مزيفة، وأى تفعل من المصريين يظهر ويكون ترند.

ولفت إلى أن شخص واحد يستطيع إدارة 1000 حساب على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص المأجورة تقوم بعمل حملات على مصر

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