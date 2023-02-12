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خبير سعودي شهير: هزة أرضية ستسبب انقسام إفريقيا إلى جزئين

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الزعاق
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الأحد، 12-02-2023 10:14 ص

 

 

 

كشف الباحث الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، أن الهزات الأرضية، قد تتسبب في أن تنساب مياه البحر الأحمر وتدخل إثيوبيا وتقسم أفريقيا إلى جزئين.

 

وأجاب "الزعاق"، خلال مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق "تيك توك"، على سؤال بشأن "البحر الأحمر"، ورده من أحد متابعيه، يقول فيه السائل، هل البحر الأحمر يعتبر "خور"، لذلك لا تأتيه الزلازل المدمرة؟

 

ما هو الخور؟

 

وأوضح "الزعاق"، أن الخور، هو مجرى الوادي بالبحر، مضيفا: عُرف البحر بأنه أزقة مائية ضيقة والماء فيها ضحضاح غير عميق، فكانت آسيا والجزيرة العربية وأفريقيا، سطح واحد.

 

وأضاف، قبل ملايين السنين حدثت هزات أرضية، وحصل في الجزيرة العربية ثوران براكين، فنتيجة لهذه الهزات، انفصلت الجزيرة العربية عن الجانب الشرقي عن آسيا وانفصلت عن الجانب الغربي عن إفريقيا.

 

كيف تكون الخليج العربي؟

 

وأفاد، دخل الماء ما بين هذا الانفصال فتكون الخليج العربي، ودخل الماء من الجهة الغربية فتكون البحر الأحمر.

 

وتوقع "الزعاق"، أن تنساب المياه من غرب البحر الأحمر وتدخل إثيوبيا، عبر أزقة نتيجة الهزات الأرضية، موضحا: لأن دولة إثيوبيا فيها بركان حي في صحراء الدناكل المسمى "إرتا أليه".

 

واختتم "الزعاق"، نتيجة الهزات الأرضية التي يحدثها البركان الحي، تنساب المياه من البحر الأحمر، وتذهب المياه إلى صحراء الدناكل المعروفة بصحراء الجحيم أو صحراء الجن.

 

وفسر الأمر، بقوله، لأنها أخفض من مستوى البحر، وإذا نزل الماء يفصل أفريقيا إلى جزئين.

 

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