خبير اقتصادي يكشف: عالم ما قبل كورونا يختلف عما بعده

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المفكر الاقتصادي شريف دولار
المفكر الاقتصادي شريف دلاور
الخميس، 24-09-2020 10:58 م المصريون ـ متابعات
قال المفكر شريف دلاور، إن فيروس كورونا سوف يسرع من تغيير العملية التعليمية، لأنه قبل كورونا كان يقوم بشكل نمطي.
وأضاف شريف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن معدل استهلاك العالم للبترول خلال 2020 كان 91.7 مليون برميل يوميا، مقابل 100 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الغاز والبترول سيبقى لفترة طويلة خلال الثروة التكنولوجية لدى أكبر اقتصادات في العالم.
وأوضح أننا في مصر لدينا احتياطي 40 ضعف الاستهلاك الخاص بنا من الغاز، ولدينا 12 معمل تكرير بينما نيجيريا وجنوب أفريقيا لديهم 6 معامل، ولدينا مشروعين أنبوب غاز لقبرص وإسرائيل، لكن المنطقة الوحيدة التي تأثرت بفيروس كورونا هو خط سوميد.
وأكد أن مصر سوف تتحول إلى التصنيع الزراعي خلال الفترة المقبلة، وأنها سوف تسيير في قطاع التشييد لامتصاص العمالة.

 

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