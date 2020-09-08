خبير اقتصادي يكشف دلالات ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

الثلاثاء، 08-09-2020
12:45 ص
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد صلابة الاقتصاد المصر
ي ويعني تغطية واردات مصر
لمدة 8 أشهر.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة في الاحتياطي تستمر للشهر الثالث على التوالي وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يتصاعد رغم جائحة كورونا كما أن احتياطات الذهب لها مفعول جيد ببلوغها 79 ونصف طن ذهب.
وأضاف أن مكونات الاحتياطي صلبة سواء من العملات أو الذهب وترتيبنا رقم 6 في الوطن العربي باحتياطي الذهب .
وأشار الفقي إلى أن مصر
ملتزمة دوما في تسديد أقساط القروض تعدت في 9 أشهر مبلغ 12 مليار دولار ومع ذلك يزيد الاحتياطي النقدي
.
وأوضح أن ما تنتجه مصر
من الكهرباء خلال السنوات الست السابقة تم مضاعفته ليصبح هناك فائض في الإنتاج ويتم البحث عن تصديره.