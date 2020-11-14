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خبير اقتصادي يكشف تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على المواطنين

البنك المركزي
البنك المركزي
 
السبت، 14-11-2020 11:45 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ان التضخم ما يزال فى الحدود الامنة مشيرا الى ان خفض سعر الفائدة الذى قررة البنك المركزى المصرى اشارة جيدة لمجتمع الاعمال المصرى.
وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج مانشيت على قناة اكسترا نيوز ان سعر الفائدة تم تخفيضة 4% خلال عام 2020 وهو الامر الذى من شانه تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل وتخفيض البطالة مشيرا الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى نجح فى خلق استقرار اقتصادى ليصل معدل النمو الاقتصادى الى 5.6% قبل ازمة كورونا وانخفاض معدلات التضخم من 30% الى اقل من 6%.

 

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