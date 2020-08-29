خبير أمني يكشف دلالات القبض على محمود عزت

السبت، 29-08-2020
10:43 م
المصريون ـ متابعات
علق اللواء فؤاد علام
، الخبير الأمني، على نجاح قوات الأمن في القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان
الإرهابية محمود عزت
، قائلًا: "ده توفيق من ربنا، وبجهود رجال الأمن الذي يعملون على إعداد الخطط منذ سنوات، للوصول إلى هذه المجرم".
ولفت "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن القبض على عزت شكل صدمة للجماعة الإرهابية، وسيساعد على تفتيت الجماعة، مشيرًا إلى أن الجماعة ستفقد الكثير بعد القبض على عزت، وتحدث انهيارات كبيرة بالجماعة
ولفت إلى أن أجهزة الأمن ستحصل على كنز معلومات من "عزت"، لأنه هو المسؤول عن كل عناصر جماعة الإخوان
في مصر والخارج.