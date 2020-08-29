الأحد 30 أغسطس 2020
توقيت مصر 00:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

نشأت الديهي: نزيف حاد للإخوان بعد القبض على «صقر الجماعة»

الأهلي يعزز صدارته للدوري بفوز على المصري البورسعيدي

"الديهي": السيسي يكتب التاريخ بعد 1150 سنة"

"بائع الفريسكا" المتفوق يروى قصة فيديو هز "السوشيال ميديا"

أحمد موسى: الرئيس السيسي قرر تغيير حياة المواطنين

خبير أمني يكشف دلالات القبض على محمود عزت

طائرتان روسيتان تعترضان مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي

دراسة تكشف عن «خطر خفي» يحمله المصابون بكورونا

انتحار ضابط مخابرات أمريكي رفيع (التفاصيل كاملة)

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

خبير أمني يكشف دلالات القبض على محمود عزت

محمود عزت
محمود عزت
 
السبت، 29-08-2020 10:43 م المصريون ـ متابعات
علق اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، على نجاح قوات الأمن في القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت، قائلًا: "ده توفيق من ربنا، وبجهود رجال الأمن الذي يعملون على إعداد الخطط منذ سنوات، للوصول إلى هذه المجرم". 

ولفت "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن القبض على عزت شكل صدمة للجماعة الإرهابية، وسيساعد على تفتيت الجماعة، مشيرًا إلى أن الجماعة ستفقد الكثير بعد القبض على عزت، وتحدث انهيارات كبيرة بالجماعة 

ولفت إلى أن أجهزة الأمن ستحصل على كنز معلومات من "عزت"، لأنه هو المسؤول عن كل عناصر جماعة الإخوان في مصر والخارج.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الديهي

نشأت الديهي: نزيف حاد للإخوان بعد القبض على «صقر الجماعة»

بائع الفريسكا

"بائع الفريسكا" المتفوق يروى قصة فيديو هز "السوشيال ميديا"

 

أخبار متعلقة

عيسى

تعليق غير متوقع من إبراهيم عيسى عن القبض على محمود عزت

صورة من الواقعة

إعلامية تكشف سر إزالة مسجد كفر الدوار