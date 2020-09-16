خبيرة بـ «الصحة العالمية»: لقاحات كورونا قد لا تحمي كبار السن

الأربعاء، 16-09-2020
07:37 م
أحمد سالم
حذرت مستشارة بمنظمة الصحة
العالمية، من أن لقاحات فيروس كورونا
المستجد قد لا تحمي كبار السن.
قالت الدكتورة ناتالي دين، خبير الأمراض المعدية، التي عملت على تطوير لقاح الإيبولا: "إننا قد نحتاج إلى تطوير ضربات متعددة قبل أن نتمكن من رفع إجراءات الإغلاق".
أضافت: "إذا وجدنا أن اللقاح لا يعمل بشكل جيد مع كبار السن، فإن هؤلاء السكان سيظلون في خطر، وهذا هو المكان الذي سنحتاج فيه حقًا إلى وضع لقاحات مختلفة ذات سمات مختلفة لسد الفجوات".
وتابعت المستشار الإحصائي لمنظمة الصحة
العالمية: "لدينا مفهوم عتبة مناعة القطيع وهو عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التطعيم ليكونوا محصنين حتى تتشكل فاشيات جديدة. تقريبًا نقدر أن هذا يتراوح بين 50 في المائة و 67 في المائة - وهذا عدد كبير من الناس. بالطبع هناك مضاعفات لذلك وهذا مجرد متوسط تقريبي".
وأوضحت لبودكاست "فيرجكاست"، أن "الطريقة التي أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير فيها هي أن اللقاح هو أداة واحدة وما هي الأدوات الأخرى؟ وكل هذه الأشياء مجتمعة هي ما يدفع أعدادنا إلى الانخفاض".
ودعت دين إلى مزيد من الاختبارات القوية وتتبع الاتصال وتحسين التهوية لمكافحة الوباء.
وأضافت أن الاكتشافات المختلفة على طول الطريق يمكن أن تقدم مستوى معينًا من التحكم، مما يعني أن اللقاح لا يحتاج إلى "رفع كامل".
قالت إن أعداد الأشخاص الذين يجربون اللقاح يمكن أن تختلف بين السكان، مما يمثل تحديًا إضافيًا.