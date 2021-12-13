الإثنين 13 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من «الداخلية» يكشف ملابسات «تسريبات الإخوان» المزعومة

شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب

إليسا تخرج عن صمتها: لن نقبل بالاحتلال الإيراني

واقعة غريبة.. رجل يتلقى لقاح«كورونا» 10 مرات في يوم واحد والسبب صادم

ثلاثة بلطجية يقتحمون مدرسة بالأسلحة البيضاء ويعتدون على 3 معلمين

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

خبر غير سار من الصحة العالمية بشأن «أوميكرون»

رئيس وزراء الاحتلال من الإمارات: نحن وأنتم أبناء عم

بيان رسمي من دار الإفتاء عن إجراء عمليات تجميل

ADS
 

خبر غير سار من الصحة العالمية بشأن «أوميكرون»

download
ع
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 11:01 ص
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، مشيرة إلى أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.
وأبانت “الصحة العالمية”:”حالات الإصابات بين الناس بهذه النسخة تم رصدها حتى 9 أكتوبر 2021 في 63 دولة بكل مناطق منظمة الصحة العالمية”.
ولفتت إلى أن نسخة “أوميكرون” لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” يبدو أنها تنتشر بشكل أسرع من المتحورة “دلتا” المسؤولة حاليا عن معظم الإصابات في العالم، وفق “روسيا اليوم”.
فيما توقعت المنظمة “أن تتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي”.
 

إقرأ ايضا

download

بيان عاجل من «الداخلية» يكشف ملابسات «تسريبات الإخوان» المزعومة

61b7249e4236045d887b6315

شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

1396342973_1396345285953648600

حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب

أخبار متعلقة

19_2021-637705821582280167-228

فيديو لـ محمد صلاح يُجبر «الصحة العالمية» على التعليق

images

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

علماء ينشرون صورة «أوميكرون» في الصين

1-1339768

الصحة العالمية تفجر مفاجأة صادمة عن علاج مصابي كورونا ببلازما الدم

202111121154135413

رغم عدم تسجيل حالات أوميكرون.. ألمانيا تُصنف دولة عربية بأنها «عالية الخطورة»

2021_8_28_13_16_21_849

متحور أكثر خطورة من «أوميكرون» يثير الجدل