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خبر صادم لراغبي أداء عمرة هذا العام

طفلة عمرها 12عامًا تتزوج من رجل يكبرها بـ 33 عامًا
رحلات عمرة
 
السبت، 13-02-2021 03:42 م إيمان هاني

أعلن إيهاب عبدالعال، الخبير السياحي، مصير تنظيم رحلات عمرة هذا الموسم، قائلا: "كده ملف العمرة اتقفل تقريبا ولا نتوقع أن تكون في رحلات عمرة هذا العام ، معقبا :"مكة والمدينة يمكن أن يكونوا بؤرة كبيرة لنقل العدوى إذا تجمعت الشعوب بهم ".

وأضاف "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا:" مصر والدول العربية لم يسمح لهم بتنظيم رحلات عمرة حتى الآن، معلقا: "الموضوع يعتبر مغلق".

وأوضح أن السعودية علقت السفر حتى 1 إبريل والذي سيكون موافقا 18 شعبان، ومن ثم من الصعب أن يتم اللحاق بهذا الموسم، مردفا:" هناك ترقب للوضع حيث خلال الشهرين القادمين ستكون الصورة أوضح".
 

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