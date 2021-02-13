خبر صادم لراغبي أداء عمرة هذا العام

السبت، 13-02-2021
03:42 م
إيمان هاني
أعلن
إيهاب عبدالعال، الخبير السياحي، مصير تنظيم رحلات عمرة
هذا الموسم، قائلا: "كده
ملف العمرة اتقفل تقريبا ولا نتوقع أن تكون
في رحلات عمرة
هذا العام ، معقبا :"مكة والمدينة يمكن أن يكونوا بؤرة كبيرة لنقل
العدوى إذا تجمعت الشعوب بهم ".
وأضاف
"عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي
" المذاع
عبر فضائية "دي إم سي
"، قائلا:" مصر والدول العربية
لم يسمح لهم بتنظيم رحلات عمرة
حتى الآن، معلقا: "الموضوع يعتبر مغلق".
وأوضح
أن السعودية علقت السفر حتى 1 إبريل والذي سيكون موافقا 18 شعبان، ومن ثم من الصعب
أن يتم اللحاق بهذا الموسم، مردفا:" هناك ترقب للوضع حيث خلال الشهرين القادمين
ستكون الصورة أوضح".