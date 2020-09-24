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خبر سار من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

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رئيس الوزراء
الخميس، 24-09-2020 03:17 م محمد فضل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.
وكان النائب إسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه لابد من مد فترة التصالح في مخالفات بعض الوقت وليكن لمدة شهر واحد حتى يتم تفادى الزحام المتواجد بالأماكن المخصصة لتقديم أوراق ومستندات التصالح.
جاء ذلك خلال للبنائب، في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى أمس.
من جانبها قالت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة البحيرة، إن نسبة البناء المخالف خارج الحيز العمراني يبلغ 94% ونسبة المخالف في الحيز العمراني تبلغ حوالى 6% من نسبة المخالفات مشيرة الى انه يوجد في كل محافظة لجنة للتظلمات من مبالغ قيمة التصالح في مخلفات البناء يرأسه مستشار من مجلس الدولة لمتابعة التظلمات مؤكدة على ان نسبة التخفيض قد تصل الى حوالى 70% .
 

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