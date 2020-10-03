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خبر سار لـ"5000" أسرة من غير القادرين بالجيزة

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أبو العنين
 
السبت، 03-10-2020 11:30 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا قرر تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين علي السداد.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، بأن أبو العينين أكد أن قرار المساهمة في سداد قيمة التصالح لخمسة آلاف أسرة.

وتابع : "ما فعله أبو العنين يأتي إيمانًا بالمسئولية المجتمعية والوطنية لتخفيف عبء الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين، ونابعًا من حبه وانتمائه لأهالي محافظة الجيزة، الذين عاش وتربى بينهم ومكانهم في القلب، وأنه يوما لن يتأخر في خدمة أهالي محافظة الجيزة والوقوف إلي جانبهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم مهما كلفه الأمر".

 

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