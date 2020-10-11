خبر سار.. السعودية تسجل أدنى حد في الاصابات بفيروس كورونا

فيروس كورونا في السعودية

منذ إنتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية من إبريل الماضي، نجحت المملكة في تسجيل أقل عدد في الاصابات اليوم الأحد حيث تم تسجيل 323 إصابة جديدة حسب ما أعلنته وزارة الصحة السعودية.

وقد تم تسجيل 593 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليصبح إجمالي المتعافين في المملكة 325,330 حالة.

ومن جهه أخرى قد تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة بسبب فيروس كورونا 5043.

وتعتبر تلك المؤشرات دليل على إن السعودية تسجل أدنى أعداد إصابات بفيروس كورونامنذ أكثر من ستة أشهر وتحديداً منذ السادس من إبريل الماضي.