خبر حزين لأصحاب بطاقات التموين بقرار من الوزير





أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة الإدارة العامة، للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.

جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة.

وجاء في القرار (بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة) بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين، والمتضمنة مقترح الموافقة على بعض الإجراءات، وذلك على النحو التالي:

تجديد قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣م، الخاص بالسلع الاستراتيجية، وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق، بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية كميات محجوبة عن الأسواق.