خبر حزين.. صفحة البلوجر سارة تعلن فقدانها بصرها تمامًا وفنانون يتعاطفون معها

أثارت البلوجر سارة محمد، ضجة وحزن على السوشيال ميديا بعد خبر فقدان بصرها تمامًا، بعدما تعرضت سارة لحادث إطلاق نار، الشهر الماضي.

وفي التفاصيل أصيبت سارة بطلق ناري أثناء عودتها للمنزل بصحبة خطيبها حال سيرهما بالسيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي، فقدت على إثره البصر، نتيجة دخول الخرطوش في عينيها، فيما أصيب خطيبها بجروح سطحية.

وقد حدث نزيف حاد بالمخ تسبب في فقدان بصرها، حيث قال الأطباء إن عين سارة كأنها ساحت وقد أجرت عملية جراحية ولكن أعلنت صفحتها الرسمية عن فقدان بصرها تمامًا.

وكُتب في منشور على ستوري حساب إنستجرام الخاص بـ البلوجر سارة محمد، جاء مضمونه كما يلي: «سارة فقدت أخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه».

وكان المطرب تامر حسني، وجه الدعم للبلوجر سارة محمد، التي تعرضت لحادث مأسوي فقدت على إثره بصرها.

وكتب عبر تويتر: “معرفش الكل يعرف قصة سارة أو لأ بس سهل اوي للّي ميعرفش انه يعرف.. بحق الليلة الفضيلة دي يا سارة ليلة النصف من شعبان ربنا يكرمك وميعديش بكرا الا وانتي سامعه خبر جميل يطمنك ان عينك هترجع تاني ان شاء الله ادعوا معايا يا جماعه انا متفائل خير ليها اوي”.

وتابع تامر حسني: "وكل الشكر لموقف ريهام سعيد معاها من أول المحنه اللي بعون الله ساره بقوتها و ايمانها بربنا هتخليها (منحه) وكل الشكر للفنانين الطيبين ولاد البلد الجدعان اللي اهتموا بيها سعد و شيبة و انا قريب ان شاء الله هاجيلها و كل الشكر للناس الجميلة اللي بيروحولها اسكندريه يهونوا عليها …. دعوات الكل اليوم ده مهمه اوي يارب يارب تفرح قلبها و تشفيها و تهون عليها و تفرحنا بأجمل خبر ليها يارب يارب يارب تشفيها و تشفي كل مريض اللهم آمين".

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