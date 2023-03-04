خبراء يوضحون السبب الرئيسي وراء محادثة بلينكن مع لافروف

السبت، 04-03-2023
08:55 ص
نسمه عبد الوهاب
أعلن رئيس قسم العلوم السياسة
بجامعة الاقتصاد أندريه كوشكين، أن المحادثة بين الوزيرين لافروف
وبلينكن
في نيودلهي جرت في وقت أثار فيه قرار موسكو بشأن "ستارت" "خوفا شديدا" عند واشنطن. وأشار كوشكين إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أراد أن ينقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبا بعدم التوقف عن المشاركة في المعاهدة المذكورة.
وأعرب كوشكين عن رأيه هذا في مقابلة مع "تاس"، نشرت اليوم الجمعة، لافتا إلى أن "الفكرة الرئيسية التي ذكرها بلينكن
في هذه المحادثة، وأنا مقتنع بشدة أن هذا بمثابة طلب من بايدن نفسه، هو أنه لا ينبغي لروسيا أن توقف مشاركتها في معاهدة ستارت."
وبذلك، يكون بايدن قد حدّد مهمة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين وهي "الاجتماع ونقل الطلب شخصيا إلى بوتين."
وأردف الخبير الروسي أن هذه تعتبر منطقة حساسة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، مبينا أنه حتى كوريا الشمالية التي تعتبر "شوكة" في خاصرة واشنطن، وأنه رغم رؤوسها الحربية إلا أنّه "لا يمكن مقارنتها بثالوثنا النووي، وفجأة تثير روسيا هذه القضية بصورة قاسية