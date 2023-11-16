خانت زوجها ثم تابت.. داعية يوجه رسالة للأزواج الذين تعرضوا للخيانة من زوجاتهم

الخميس، 16-11-2023
11:10 ص
حكم الإبقاء على الزوجة الخائنة بعد توبتها؟.. رد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، بأنه لا يجوز للرجل إذلال زوجته وسلب حقوقها الزوجية في حال توبتها من الخيانة طالما قبل منها التوبة
، فإذا رضي وقبل أن يبقيها في عصمته فلها حقوق الزوجة كاملة لا نقص فيها.
وقال الداعية، أنه لا يجوز الاعتماد على الشكوك والظنون والأوهام في حكم الزوج على زوجته والزوجة على زوجها؛ لأن الأصل هو السلامة والبراءة من هذه التهمة الشنيعة.
وأضاف الداعية: إن قبِلها بحالتها الراهنة وبعد أن يتحقق من توبتها وعدم عودتها إلى هذا الفعل المحرم فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها، مستشهدًا بقول الله-تعالى-" وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً".
وبقول الله-تعالى-،" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ".
وبقوله تعالى،" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".