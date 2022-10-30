«خانته مع محمد ومحمود».. ننشر نص اعترافات زوجة صيدلي حلوان

الصيدلي الضحية وزوجته

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كشفت أوراق قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد، تفاصيل ومفاجأت جديدة، حيث أقرت أرملته أثناء التحقيقات أنها كانت على علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص، وعندما علم زوجها بذلك انفصلا، ثم عاد إليها بعد 7 أشهر.



وكانت أمرت جهات التحقيق إحالة المتهمين في القضية رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 48 لسنة 2022، المتهم فيها أرملة الصيدلي ولاء زايد و6 آخرين بالتعدي عليه، وإصابته بكدمات في وجهه، واحتجازه دون إرادة داخل شقة بحلوان، إلى المحاكمة الجنائية.



وتبين من أوراق القضية اعتراف أرملة الصيدلي ولاء زايد، بعلاقاتها مع أحد الأشخاص، حيث قالت بالتحقيقات:

س: ما تعليلك بشأن وجود علاقة أثمة بينك وبين المتهم محمد. ع؟



ج: هو كان بيقولى بحبك على الواتس اب وانا كنت بقوله انا ست متجوزة وقفلت الموضوع ده.



س: وما قولك في أن محمد. ع قام باحتجاز المتوفي؟



ج: هي الاوضة اصلا ملهاش مفتاح.



س: وما قولك فيما قرره والدك بالتحقيقات أنه سبق وأن طلقك المتوفى الى رحمة مولاه فما هو سبب ذلك؟



ج: لأن انا كنت على علاقة بواحد وهو عرف فانفصلنا.. وعرف أهله بعد كده رجعنا بعد سبع شهور.



س: وما هو ذلك الشخص تحديدا؟

ج: هو شخص اسمه محمود وكان فيه شات ما بينا على التليفون



س: ما تعليلك لوجود تلك المحادثة على هاتفك؟



ج: دي المحادثة اللى انا اطلقت بسببها بعد كده رجعت.