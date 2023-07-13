خالها عاشرها ثم قتلها بمساعدة جدتها وخالتها .. تفاصيل جريمة منوف الصادمة

نشرت وسائل إعلام نص التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد جدتها وخالها وخالتها مستخدمين في جرمتهم "شاكوش" و "شومة" ومن بعدها ألقوا جثتها في القمامة.

المتهمين في القضية التي تحمل رقم 77 لسنة 2023 جنايات قسم منوف، هم: "ع.ج"، وابنتها "ع.ح"، وابنها الطفل "م.ع" - خال الضحية - وأحالتهم النيابة جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات عن إقامة خال الفتاة بإقامة علاقة جنسية معها.

قالت والدة الطفلة خلال التحقيقات- حسب مصراوي-: "أنا اتجوزت جوزي التاني من 5 سنين وأمي طلبت مني إن ولادي يعيشوا معاها في البيت عشان هي ست قعيدة ومبتعرفش تتحرك ومفيش حد يخدمها، عرفت بعدها إنها كانت بتضرب بنتي بعنف وكان فيه كدمات وآثار جروح في جسمها كتير وعملت لأمي محضر وقتها عشان رفضت تديني بنتي".

وأشارت: "اللي حصل إن يوم الاتنين اللي فات لقيت أمي وأختي وأخويا كركر جايين عندي البيت وبيقولوا لي إن بنتي الله يرحمها راحت مشوار امبارح جنب البيت عشان تجيب لجدتها سجاير وكيسين نسكافيه وراحت مرجعتش تاني.. فروحت منوف ولفيت عليها كل حتة في منوف ملقيتهاش وسألت أبوها عنها قاللي معرفش هي فين".

وقالت: "أمي قالتلي أنا هدور عليها وزي ما ضاعت مني أنا اللي هلاقيها وطلبت مني أروح بيتي.. بعدها لقيت ابني الصغير بيقولي يا ماما أختي مضاعتش وتيتا وخالتو وخالو هما اللي قتلوها.. قاللي إن أخويا كان ماسك الشاكوش وعمال بيضرب فيها لحد ما كسر عضمها وأمي مسكت الشومة وضربتها لحد ما ماتت وحطوها في قفص الفراخ".

وأضافت: "ابني قاللي إنهم كمان خدوه وكتفوه وحطوه جنبها في عشة الفراخ كام يوم وبعدها أخدوا البنت وحطوها على عربية كارو وقفلوا عليه بالقفل تاني.. وبعدها رجعوا قالوله إنها فاقت وبقت كويسة وشربت عصير وسابتهم وهربت.. وإنه عرف إنهم أخدوا جثتها ورموها في مقلب الزبالة".

وتابعت: "أمي وأخواتي حاولوا ياخدوا ابني مني وأنا لحقته بالعافية وأخدته وهربنا وعرفت إن الشرطة لقت جثة بنتي في كفر داوود.. ووقتها اتأكدت إن أمي وأخواتي قتلوها عشان أمي شتمت بنتي وبنتي ردت عليها".