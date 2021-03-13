خالد يوسف يوجه هذه الرسالة عقب مغادرته مصر مجددًا

السبت، 13-03-2021
09:09 م
وجه المخرج خالد يوسف
، رسالة اليوم الجمعة إثر مغادرته مصر
مجدًا عقب حضور دفن شقيقه
قبل أيام.
في رسالته التي كتبها عبر حسابه على فيس بوك، حرص المخرج السينمائي على تأكيد تعلقه بالبلاد حيث كتب أنه عندما يغادر
ها تنتابه جالة من الشجن.
وكتب "منذ فقدتك يا أخي ولم تسمح لي الظروف أن أختلي بنفسي، ولكن وأنا الآن أنظر من نافذة الطائرة مغادرًا القاهرة المنورة دائما بأهلها، في كل الظروف وجدت نفسي تنتابني حالة من الشجن دون قرار أخرجت هاتفي مدفوعًا أن أكتب لك، وأفضفض معك كعادتنا عما حدث من يوم أن غادرتنا، وما أكثر ما قيل عن مهابة وجلال مشهد وداعك”.
وعاد خالد يوسف
قبل أيام من أجل توديع شقيقه الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.