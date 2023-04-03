خالد يوسف يرد على هجوم راجح داوود: عنده حق ولكن هذا ما حدث





رد المخرج خالد يوسف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على البيان الذي اصدره الموسيقار راجح داوود، وهاجم فيه "يوسف" بسبب استخدامه موسيقى ليست من تأليفه في مسلسل "سره الباتع"

وقال "يوسف": "مساء الخير أنا عايز أقول إن البيان اللي طلعه أستاذ راجح داوود مأزعجنيش، لأن حقه إنه ينبه الجمهور إن فيه مزيكا موجودة في المسلسل مش من تأليفه، ووصف إنه لو حد فهم إن المزيكا دي منسوبة ليه وهي مش بتاعته دي جريمة موصفش اللى عملته بالجريمة".

وتابع: "لأن ده حقي المطلق إني أحط المزيكا اللي أنا أحسها ملائمة للمشهد وملائمة لمود المشهد من وجهة نظري، الأستاذ راجح داوود عشان جمهوره العريض ميتهمنيش إني أسأت ليه، إداني المزيكا التصويرية للمسلسل بعد ماديته الحلقات قبلها بأكتر من شهرين كل حلقة كانت بتخلص تروحله ، وهو إداني المزيكا قبل رمضان بأيام قليلة، جيت أحط المزيكا على المشاهد لقيتها غير كافية استخدمتها كاملة، يعني استخدمت كل مزيكا راجح داوود".

وأضاف: "لكن فيه مشاهد كتير ملقتش ما يلائمها يعني مشهد نابليون والموكب ملقتش ليها مزيكا عند أستاذ راجح عاملها مخصوص للمشهد، ولما كلمته قالي أنا مش هقدر أعمل في مسلسل 16 ساعة نفس اللي بنعمله في الأفلام ونقيس كل مشهد أد إيه، ونحط المزيكا على أده أنا بديك في المجمل وبتحاول تحط التيمات الملائمة ".

واستكمل: "أنا دورت في المزيكا ملقتش حاجة تناسب، جبت الموسيقى بتاعت السلام الجمهوري القديم لفرنسا وحطيته على دخول نابليون، وفيه مشاهد كتير لقيتلها مزيكا ملائمة هو عاملها لأن المزيكا بديعة في كل الأحوال، وفيه مشاهد للأسف المزيكا الموجودة مش كافية إني أقدر أحط تيمة على الحالة اللي أنا عايزها سواء شجن أو حزن أو غيره".

وتابع: "اضطريت إني أحط مزيكا من أفلامي القديمة وأستأذنت من مبديعنها ورحبوا بكل سرور، أستاد راجح لو شايف إن أنا استخدمت غير مزيكته وكان فيه مزيكا ملائمة للمشاهد يمكن أطلع غلطان، فهو ياخد أي مشهد حطيت عليه تيمة موسيقية مش بتاعته ويشوف ايه المزيكا اللي هو عملها ملائمة ويضعها على هذا المشهد، وينشر اللي أنا حطيته واللي هو عملها لهذا المشهد واللي هو شايفها ملائمة، ونشوف أنا وإنتوا إني كنت غلطان إني أحط مزيكا تانية أو لا".

وأردف: "أنا بعتز بيه جدا وبعتز بتجربتي معاه ومش حابب إنه يكون مضايق وأنا اتحطيت في هذا الموقف ومكنش له حل بالنسبة لي غير ده وفيه ناس بتنسى التاريخ السينما المصرية ماكنتش بتعمل مزيكا لغاية الخمسينات، كانوا بياخدوا من الموسيقى العالمية وبتحطها ومكنش حد من النقاد و الجمهور يقول إنت حطيت الموسيقى ليه، كانوا بيقولوا نجح المخرج في توظيف الموسيقى أو فشل".

واختتم حديثه قائلا: "من حق الجمهور والنقاد يقولوا المزيكا اللي حطيتها في المشهد الفلاني أربكت المشهد أو أساءت أو قللته يقولوا اللي عايزينه ليهم الحق المطلق، وأنا كمان ليا الحق المطلق إني أحط التيمة اللي أنا حاسسها ومش من حق حد إنه يقولي حطيت دي ليه، أنا بتمنى للأستاذ راجح ميبقاش مضايق إن كلنا اتحطينا في هذا الظرف وكان عنده مسلسلين وكانت مهمة ثقيلة واداني المزيكا بالشكل اللي أنا وصفته في أول الفيديو".