خالد محمود: جدتي تركية وجدي صيني تعلم في الأزهر وأسلم على يده كثيرين





حل الفنان خالد محمود ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، وتحدث خلال اللقاء عن مشواره الفني، بجانب حديثه عن حياته الشخصية.

ونستعرض لكم أبرز تصريحات خالد محمود في برنامج كلام الناس:-

- أنا مؤمن بالسينما النظيفة تمامًا، وأنا تعرضت في أحد الأفلام إن المخرج كان عايزني أبوس البطلة، فسألته إيه لازمة البوسة؟، هو كان مُصر وأنا رفضت تمامًا والحمد لله صورنا من غير المشهد، وقولتله في النهاية المشهد مش هيضيف وبلاش تخليني ألعب على الغرائز وأشيل ذنب ووزر حد في حاجة حرام.

- أنا عارف قد إيه طريق التمثيل مرهق بالنسبة للبنت، وفيه بنات بتقدر تتحمل وفيه بنات بيعجزوا في النص وبيقعدوا في البيت، فأنا من إشفاقي على بنتي قلتلها بلاش تمثيل.

- بنتي الصغيرة بتمثل من أول ما تصحى لغاية ما تنام، وبتقولي عايزة أمثل إشمعنى أنت بتمثل.

- الراجل والست بعدوا عن الدين، فالبعد عن الدين وصلهم للي هما فيه، ولا الراجل بقى عارف اللي عليه ولا الست بقت عارفة اللي عليها.

- كنت أتمنى إن أي اتنين لما ييجوا يتجوزوا الأزهر يطلع كتاب عن معاملة الزوج والزوجة يذاكروه ويمتحنوا فيه لو نجحوا يتجوزوا، وهو ده اللي هيوصلنا للاحترام بين الزوجين وده أساس أي أسرة.

- بعد ما خلصت معهد فنون مسرحية بدأت أمثل وبعدين لقيتهم نقلوا المطار في إمبابة ونزلوا الشروط وقدمت واتقبلت الحمد لله، وبقيت بتدرب طيران وأنا بمثل، ومبقتش عارف أوفق بين الطيران والتمثيل واخترت التمثيل.

- قبل فرحي الأستاذة نجوى إبراهيم كانت بتعمل فرح كليب ومكانتش بتطلع فنانين، بس جالهم الخبر إني هتجوز وقولتلها ابعتيلي الكرو بتاعك وهاخد طلعة في الطيارة، الكرو جايين على أساس إني ممثل ميعرفوش إني طيار وكانوا خايفين، حتى مراتي كانت بترتعش ومش قادرة تتكلم وحاولوا يسجلوا معاها مقدرتش تتكلم.

- دخلت بالطيارة على بحيرة قارون قُلت إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده؟ ما ممكن الطيارة تقع ورجعت بيهم بعد ما خدتهم في رحلة حلوة.

- جدي صيني وجدتي تركية، وجدي الله يرحمه كان من مسلمين الصين وكان بيدرس هنا في الأزهر الشريف، واتعرف على جدتي كانت من الأتراك اللي قاعدين في مصر واتجوزوا.

- كل اللي جدي عمله بعد ما خد العالمية من الأزهر إنه كان بيسافر بينشر الدعوى الإسلامية وأسلم على إيده ناس كتير، وكان كل المشكلة إن أولاده مولودين في مصر وبيتكلموا واتعلموا في مصر، ولكنهم بيحملوا الجنسية الصينية.

- جدي كان حظه حلو لما راح تركيا قضى الجيش التركي ولما جه مصر قضى الجيش المصري مش عارف عملها إزاي ولكنه قضاهم.