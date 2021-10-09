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خالد الغندور يثير غضب الجميع بكشف معلومة عن عمر مرموش

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خالد الغندور
Native
السبت، 09-10-2021 11:41 ص


أثار الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، غضب الجميع عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ، بعدما أعلن أن عمر مرموش لاعب منتخب مصر "زملكاوي"  .
وكتب خالد الغندور :" علي فكرة والله ما بهزر عمر مرموش و والده كمان زملكاوية جدا ".
وأثار منشور خالد الغندور، لغضب الجميع ووجهوا له انتقادات وهجوم حاد، بسبب ما وصفوه بأنه راعي التعصب في مصر، وتساءل البعض عن سبب الكشف عن مثل هذه المعلومة في هذا الوقت بعد أن ظهر نجم "مرموش" في مباراة مصر وليبيا، مطالبين إياه بالتوقف عن مثل هذه الأمور والتركيز في مسيرة المنتخب دون انتماء أو تحزّب.
وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.

 

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