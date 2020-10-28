الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

شوبير يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

السيسي: فهم صحيح الدين من أوليات المرحلة لمواجهة أهل الشر

خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

شيخ الأزهر : الرسوم المسيئة للرسول بذاءات لحشد الأصوات في الانتخابات

شيخ الأزهر يعلن انطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية بكل اللغات

السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

"الطيب": الإساءة للنبي محمد عبث وتهريج وانفلات

ADS
 

خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

خالد الصاوي
خالد الصاوي
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:13 ص المصريون
في لقاء للفنان خالد الصاوي وزوجته مع الإعلامية بوسي شلبي ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وتحدث عن العديد من الأسرار الخاصة به.
اعترف خالد الصاوي ان اصعب قرار أتخذه في حياته هو زواجه من زوجته "مي" لاسيما أنها كانت وقتها في العشرينات من عمرها وهو في الأربعينات من عمره، كما كان وقتها مصاب بفيروس سي وخاضع للعلاج.
كما أعلن عن ندمه الشديد لتأجيل الإنجاب قائلا: اعترف أني أخطأت خطأ كبير في تأجيل الإنجاب حتى بعدما تعافيت من فيروس سي وتعالجت كنت أؤجل الانجاب، وكانت زوجتي تتحدث معي دائما في هذا الامر الا انني كنت اقنعها بالتأجيل، واتمنى ان يعوضني الله الفترة القادمة حتى استطيع ان اعوضها عن هذا الحلم.
يشار إلي إن الفنان خالد الصاوي قد حصد "جائزة الإنجاز الإبداعي" في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.
 

إقرأ ايضا

20201009223105987

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

وزير التربية والتعليم

تصريحات عاجلة من وزير التعليم عن إلغاء العام الدراسي

الراحل

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 70 سنة .. و صلاة الجنازة عصر اليوم

أخبار متعلقة

1045653458_0_9_2048_1117_1000x541_80_0_0_880d88243e22a8e87c05a718ee83b29e

حقيقة إصابة أمينة خليل بفيروس كورونا أثناء تواجدها بالجونة

فنانة

فنانة شهيرة من مهرجان الجونة: أغلب الرجالة هنا ميفرقش معاهم زوجاتهم تلبس مفتوح

310240_0

ظهور مفاجىء لأبنة نجلاء فتحي التي قد تتسبب في انتحارها

.

كلب هالة صدقي يثير أزمة في مهرجان الجونة .. ومطالبات لها بالاعتذار

نجيب ساويرس

تعليق ناري لـ ساويرس على منتقدي ضيوف مهرجان الجونة

964347

ليلى علوي تضع لميس الحديدي في موقف محرج للغاية