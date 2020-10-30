خالد الصاوي يفجر مفاجأة عند تكريمه في الجونة

الجمعة، 30-10-2020
09:38 م
المصريون
حصد الفنان خالد الصاوي
على جائزة "الإبداع الفني" عن مشواره
الفني وجميع أعماله السينمائية.
ومن جانبه صعد الفنان خالد الصاوي
لتسلم الجائزة من مؤسس المهرجان المهندس نجيب
ساويرس، وعندما تسلك الجائزة ظل يبكي بشده وحاول أن يتغلب على هذا الموقف بروح
الفكاهه والدعابة.
وفاجىء خالد الصاوي
ادارة المهرجان بإهداء الجائزة لمجموعة من الفنانين وهم
الفنانة لبنى عبد العزيز والفنان حسين فهمي والفنانة شهيرة والفنانة بوسي والفنان
يحيي الفخراني والفنان محي اسماعيل والفنان سمير صبري والفنان سمير غانم.
ومنح المهندس نجيب ساويرس، الجائزة للفنان خالد الصاوي
،
وقال أثناء تقديمه: "الراجل ده اتأخرنا جدا في تكريمه، أبدع في (الجزيرة 1
و2) ثم (الفيل الأزرق) ثم أبهرني في فيلم (الضيف)".
ويقام الآن حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان
الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير
الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من
النجوم من مختلف أنحاء العالم.