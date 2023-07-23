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خالد الجندي: "كفار قريش كان عندهم أخلاق رائعة" (فيديو)

خالد الجندي: "كفار قريش كان عندهم أخلاق رائعة" (فيديو)

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الشيخ خالد الجندي
الأحد، 23-07-2023 01:09 م


قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب التدبر فى الهجرة النبوية الشريفة، وليست فقط النظر إلى الهجرة باعتبارها الانتقال من مكة إلى المدينة المنورة.

 

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن مجتمع مكة كان به عيوب، كأكل مال الأيتام وظلم النساء وضربهن وشرب الخمر ولعب الميسر وعبادة الأصنام المزيفة لكن في المقابل كان هناك أخلاق تلفت النظر.

 

وتابع: "في نفس الوقت كان عندهم نجدة المظلوم، إذ يهبون لنجدة من يستنجد بهم، لدرجة أن النبي عندما منع من دخول مكة، استجار بأحد الكفار، فقام هذا الرجل وقال: إني أجرت محمدًا ودخل النبي في حماية هذا الرجل، واشتداد الصراع بين أهل مكة قريش، والنبي لم يسمح لهم الابتلاء على الرسول، وأبو لهب لم يتبل على الرسول".

 

واستكمل: "دلوقت تختلف مع واحد، يطلعوك حرامي وبتاع نسوان وفاجر، لكن كفار قريش كان لا يحدث عندهم ذلك وكانوا يتمتعون بالأخلاق".

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