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خالد الجندي: الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ 500 سنة

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خالد الجندي
الأربعاء، 17-05-2023 11:21 ص

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يقول الحمد لله، على حاله مهما كان فهو شخص عنده بصيرة، لأنه دائما ينظر إلى من هو حاله أصعب منه، لافتا إلى أن البعض أصبح يسخر ممن يقول الحمد لله على حاله.

 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون،المذاع على فضائية dmc،: "دائما من يصاحب الأغنياء تجده فى حالة صعبة لكونه لا يحمد الله، ودايما يقول عاوز من ده وده، شوف الفقراء هيدخلوا قبل الاغنياء الجنة بـ 500 سنة، الأغنياء عندهم حاجات كتير هيحاسبوا عليها سواء فى الدنيا، لكن الفقراء أهل الله عارفين إن الدنيا معبر فقط".

 

وكان الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  قال إنه لما دخل جبريل الأمين على النبي سيد المرسلين – صلى الله عليه وسلم – في حديث عمر بن الخطاب الشهير، وقال له بعض الأسئلة وجاوبه النبي، وكان عقب كل إجابة، الأمين جبريل يقول له: صدقت.

 

وأوضح أنه استوقفه تعريف الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو تعريف عجيب، مشيرا إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – جاوب عن تعريف المحسن وليس الإحسان.

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