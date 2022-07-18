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خادمة وعشيق.. تفاصيل العثور على مُسن مقتولًا داخل شقته في مدينة نصر

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خادمة- ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 18-07-2022 12:33 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين بينهم سيدة 45 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامهم بـ إنهاء حياة مسن وسرقته داخل شقته.
وأدلي 3 عاطلين متهمين باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر، وأكد المتهمون أنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من المتهمة الرئيسية التي تعمل خادمة لدى المجني عليه وأن الخادمة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بأحدهم والذي اقنعهم بسرقة شقة مخدوم حبيبته وتقسيم حصيلة السرقة على بعضهم البعض.

وكشف المتهمون، ان المتهمة الرئيسية بالفعل سهلت لهم دخول الشقة وراحوا يبحثون عن الأشياء الثمينة لسرقتها وفي هذه الأثناء شعر بهم المجني عليه فانهالوا جميعا عليه ضربا حتى سقط ميتا من شدة الضرب وسرقوا ما استطاعوا حمله وتركوه داخل الشقة واغلقوا عليه الباب وفروا هاربين.

وبمواجهة المتهمة الرئيسية بأقوال باقي المتهمين ايدتها وقالت انها فعلت ذلك بعد ان وجدت ان المجني عليه وحيدا لا يسال عنه احد فظنت أنها بذلك ستفلت بفعلتها.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن خادمةه وراء ارتكاب الواقعة لسرقته حيث تعدت عليه بالضرب بمساعدة 3 شباب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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