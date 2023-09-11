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خاتمة السوء.. ضبطوه مع جارته فألقى بنفسه من الطابق الرابع

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ارشيفية
الإثنين، 11-09-2023 01:47 م



لقي شاب عشريني مصرعه، عقب سقوطه من شرفة شقة بالطابق الرابع، أثناء محاولة هروبه من الأهالي عقب قيامه بممارسة الرذيلة مع جارتهم القاطنة بذات العقار.
البداية بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع ومصرعه، وبالإنتقال والفحص عثر على جثة شاب عمره 28 سنة، متوفي إثر سقوطه من علو.
وبعمل التحريات تبين أن الشاب كان يمارس علاقة محرمة مع فتاة ثلاثينية وتلاحظ للجيران تردده على الفتاة، مما أثار حفيظتهم وصعدوا للطرق على الباب، وخوفا من فتك الأهالي به قام بالقفز من شرفة الشقة وتوفي جراء إصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على الفتاة، وجاري التحقيق معها حول ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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