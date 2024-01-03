حيلة صادمة.. شاب مصري ليتزوج من حبيبته

الأربعاء، 03-01-2024
11:20 ص
في قصة تشبه الأفلام ، لجأ شاب مصري إلى حيلة ليحصل على مبلغ مالي من أسرته، ليتزوج من محبوبته بالجيزة.
وادعى الشاب اختطاف
ه وطلب من والده فدية، ونجح رجال المباحث في كشف الواقعة.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من شخص باختطاف
ابنه، وتلقيه اتصالا هاتفيا من الخاطفين طالبوه بدفع فدية لإطلاق سراحه، وكشفت التحريات عدم صحة البلاغ، وأن المختطف المزعوم وراء تلك الحيلة بالاتفاق مع صديقيه، سعيًا للحصول على مبلغ "الشبكة" من أبيه، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتوصلت الشرطة إلى مكان تواجد الشاب المبلغ باختطاف
ه بمنزل أحد شريكيه، وتم ضبطهم جميعاً.