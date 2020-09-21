حيرة في الأهلي بسبب موقف فايلر من هؤلاء اللاعبين

الإثنين، 21-09-2020
07:06 م
تسود حالة من الحيرة بين أفراد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بسبب موقف السويسري رينيه فايلر
، المدير الفني للفريق الأول، من عدد من اللاعبين الأجانب.
ويكتسب حسم ملف اللاعبين الأجانب أهمية قصوى من أجل شراء عدد من اللاعبين الجدد.
وتسعى اللجنة إلى معرفة مصير الأنجولي جيرالدو وجونيور أجاى وأزارو
.ووليد أزارو
، وسط ظهور أنباء عن عدم رغبة فايلر
في استمرارهم مع الفريق.
ويرغب جيرالدو، في الرحيل دون الدخول في صفقات تبادلية في مصر، حيث يحلم اللاعب باللعب في البرازيل، أما أجاى فإنه طالب الإدارة برحيله أو بقائه مع الفريق ولا يرغب في الخروج كإعارة.
وفيما يتعلق بموقف وليد أزارو
، فإن النادي ينتظر وصول اللاعب المغربي من أجل مناقشة مستقبله.