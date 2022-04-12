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حياة الفهد تفتح النار على هند البلوشي: لست في حاجة لتقديرك

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الثلاثاء، 12-04-2022 02:02 م
انتقدت الفنانة الكويتية حياة الفهد، مواطنتها الفنانة هند البلوشي ، عقب هجومها على الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام.
وقالت حياة الفهد خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الناقد" ، "أسوأ شيء أن تكون فنان وتنتقد زميلك ، وهند فاهمة النقد غلط .. النقد توجيه بناء إصلاح مو هدم وخاصة لما تنتقد زميلك ".
وتابعت :" حصل هذا الموقف في أحد أعمالي مسلسل " حصة قلم" ، وللأسف التصادم صار مع أرق إنسان نضيف القلب والخلق ،وأنا من اخترت البلام للدور، لكن البلوشي هاجمتها باعتبارها ان عائلته تشابه العائلة في المسلسل، بينما هو من بيت وعائلة كريمة لم نعرف عنها الا كل الخير الاحترام".
وأضافت: البلوشي هاجمت العمل بالكامل مع تقديرها لحياة الفهد، أنا لست بحاجة لتقديرها".
وطالبت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد مواطنتها الممثلة هند البلوشي بانتقاد نفسها وأغانيها أولاً، مؤكدة عدم حاجتها إلى تقديرها.
 

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