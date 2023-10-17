حورية فرغلي تهدد طليقة حسن شاكوش.. ماذا حدث مجددًا؟

الثلاثاء، 17-10-2023
12:41 م
للمرة الثانية، علقت الفنانة حورية فرغلي على الزجّ باسمها في خلاف مغني المهرجانات حسن شاكوش
وطليقته ريم طارق.
وظهرت حورية فرغلي في مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، وشنت هجومًا حادًا على ريم طارق، ملوحة بمقاضاتها بتهمة «التشهير».
وفي وقت سابق، ادعت ريم طارق أن حسن شاكوش
«خانها مع ممثلة مشهورة»، ورفضت ذكر اسمها، لكنها قالت إن الحرف الثالث من اسمها «الراء».
وقالت حورية فرغلي في ظهورها الأخير: «لا أعرف الأستاذة ريم طارق طليقة حسن شاكوش
، لكن اسمي زُج به في خلافها مع طليقها، بعدما قالت ثالث حرف الراء».
وأضافت: «الناس تركت كل الأسماء ومسكت في اسمي، لكني التزمن الصمت، لكن ريم تجرأت وقالت إن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة التي كانت مع شاكوش.. لغاية هنا وستوب».
وأكملت: «ماذا تريدين؟ أنا لا أعرف هذه البنت، وأنا لدي صورة من منشورك وممكن أقيم ضدك دعوى تشهير، لكني فضلت السكوت، حتى ظهرتي من جديد وقلتي: أنا لم أعتذر لحورية فرغلي».
وواصلت: «أنا لم أطلب اعتذارك، عن أي شيء تعتذري؟ على هذا الفيلم الهندي! أنا أحب الهدوء وأعيش بمفردي ولا أخطئ في أحد وأحترم كل الناس، لكني هنا لأرد عليكي وأشهد الجمهور على ذلك».
واختتمت: «ربنا يهديكي لنفسك، لا تخوضي في سيرتي، لأن المرة القادمة سأقاضيك بالتشهير، صدقيني لن تتحملي أمامي، ولن تتخيلي ما يمكنني فعله معك، اسم حورية فرغلي لا تردديه ثانية عشان تطلعي تريند».