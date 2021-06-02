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حورية فرغلي تكشف عن المبلغ الضخم لإجراء عملية تجميل لأنفها

حورية فرغلي
حورية فرغلي
Native
الأربعاء، 02-06-2021 07:32 م محمد فضل
كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تكاليف العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية لتجميل أنفها، والتي وصلت إلى ملايين الجنيهات.
وقالت “فرغلي”، إن تكلفة العمليات الجراحية الأربع وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنية مصري أي حوالي “285 ألف دولار”، موضحة أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق، بحسب صحيفة الوطن.
وأوضحت أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك، نافية تلقيها مساعدة مادية من قبل البعض، قائلة: “لن أقبل على نفسي مساعدة مالية من أحد ولن أطلبها”.
جدير بالذكر أن “فرغلي” لفتت في تصريحات سابقة إلى حالتها الصحية بعد عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى إجرائها 4 عمليات جراحية واستعادتها حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.
 

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