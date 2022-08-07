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حورية فرغلي تعلن تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف: هيّ السبب

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حورية فرغلي
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 03:03 م

اعتبرت الفنانة حورية فرغلي، أن الطالبة نيرة أشرف من تسببت في وصول قاتلها محمد عادل إلى هذه الدرجة، مشيرة إلى أنها تتعاطف معه لحداثة سنه وعدم خبرته.
وقالت الفنانة حورية فرغلي: "تعاطفت مع قاتل نيرة، زي ما تعاطفت معاها، وصِعِب عليا الولد؛ لأنه صغير جدًا وما عندوش خبرة، وبيصدق كل حاجة، وحبَّها جدا، وغار عليها غيرة عمياء، وفي رجالة لما بتغير؛ بتقتل، وتكون البنت ما عملتش حاجة، يعني من نوعية أنا ما حدش يضحك عليا، وأنا ما يحصلش فيا كده".

وتابعت: "هما كانوا صحاب، وساعدها في المذاكرة، وبدأ يحبها قبل ما تكون موديل لأنه حبها لشخصها، فبدأت تغيَّر طريقتها معاه، وسمعت رسالة من الرسائل اللي انتشرت وهي بتقول له: أنا لقيت واحد أحسن منك، وفي رجالة لما تسمع الكلام ده؛ يوصل بيهم الموضوع للقتل".

واختتمت: "والولد قال الكلام ده في المحكمة، وما حاولش حتى يكذب أو يجمل اللي عمله، وفي رجالة كتير بتكون مريضة بمرض الغيرة، بس برضو ما يوصلش للقتل بالمنظر ده".
 

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