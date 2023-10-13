حورية فرغلي تدعم الشعب الفلسطيني وتنهار من البكاء....تفاصيل

الجمعة، 13-10-2023
01:35 م
نسمه عبد الوهاب
حرصت الفنانة حورية فرغلي على دعم الشعب الفلسطيني
، في طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها حزينة للغاية لما يحدث في فلسطين.
نشرت حورية فرغلي مقطع فيديو وهي تبكي عبر حسابها بموقع إنستجرام، وقالت: «أنا بعمل الفيديو ده تضامنًا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين».
واستكملت حورية فرغلي حديثها، وقالت: «الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هم ذنبهم ايه، الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة».
وأضافت: «ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لابد من تحرك من جامعة الدول العربية، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن».
وأختتمت حديثها، وقالت حورية فرغلي: «أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل».