حوار ساخن.. غزل وإعجاب متبادل بين أبو جبل ومذيعة «إم بي سي» على الهواء

الإثنين، 11-04-2022
01:08 م
أثارت حلقة حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل، مع الإعلامية
ياسمين عز
، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لسببين، الأول التصريحات
الساخنة التي أطلقها أبو جبل، والثاني طريقة إدارة الحوار من مقدمة البرنامج في
التعامل مع الحارس، التى وصفها البعض بـ الغزل
المبالغ فيه، حيث خرجت الإعلامية عن
اسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب، خاصة بعدما قالت
صراحة "أنت مورد وخدودك حمرا".
وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا من الحلقة
التي حل فيها أبو جبل ضيفا على الإعلامية ياسمين عز
، على قناة mbc مصر، وصنعوا
منها كوميكسات ساخرة.
وعلق المتابعين على الصور والفيديوهات بشكل ساخر، مؤكدين إعجاب الإعلامية
ياسمين عز
بحارس المرمى محمد أبو جبل، وعقدوا مقارنة مع حلقة سابقة جمعت الإعلامية
وفاء الكيلاني والفنان تيم الحسن قبل زواجهما، وهي تقول له: "تيم أنا عايزة
أتجوزك"، ليرد عليها قائلًا: "بقبل فورًا حبيبة قلبي".
ياسمين تطالب جاباسكي بالغناء
ومن المواقف المثيرة أيضا، مطالبة الإعلامية، حارس المرمى محمد أبو جبل أن
يغني لها، وحاول أبو جبل أن يعتذر بلباقة عن الغناء إلا أنها صممت على ذلك، ورفضت
إنهاء الحلقة قبل سماع صوته، وبالفعل استجاب الحارس لطلبها وغنى للمطرب بهاء
سلطان، لتعقب ياسمين قائلة: "صوتك حلو".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالبت الحارس بالتمثيل، معللة ذلك بأنه
يشبه مهند التركي، ليرد أبو جبل بأن زملاؤه يشبهونه بالممثل السوري معتصم النهار،
وأضاف إنه يحب التمثيل كثيرا وإذا لم يكن لاعب كرة كان يتمنى أن يصبح ضابطا أو
ممثلا، ويتمنى أن يحقق حلم التمثيل في وقت لاحق.
رد فعل زوجة أبو جبل بعد تصدره التريند
شاركت الأميرة سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل، متابعيها عبر حسابها الشخصي
على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة خلال رحلتها بدبي.
جاءت الصور، عقب تصدر أبو جبل، محركات البحث، والـ «تريند»، بعد ظهوره مع
ياسمين عز
، وهو ما برره البعض بالغيرة، رغم تداول شائعات زعمت بانفصال الثنائي،
وذلك خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي تألق خلالها «أبو جبل» قبل أن يؤكد
هو أن هناك خلافات بالفعل.